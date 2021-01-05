  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak Başbakanı'nın, Süleymani'yi eleştiren danışmanını görevden uzaklaştırdığı iddiası
Aktüel

Irak Başbakanı'nın, Süleymani'yi eleştiren danışmanını görevden uzaklaştırdığı iddiası

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:20:08 -
Irak Başbakanı'nın, Süleymani'yi eleştiren danışmanını görevden uzaklaştırdığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, ulusal diyalogdan sorumlu danışmanı Hişam Davud'u, ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani hakkında eleştirel açıklamalar yapması üzerine görevden uzaklaştırdığı iddia edildi.

Irak'ın resmi ajansı INA'da Kazımi tarafından güvenlik yetkilileri için çıkarılan kararın paylaşıldığı haberde, "Güvenlik güçleri ve ordu mensuplarının herhangi bir konu hakkında medyaya röportaj ve açıklamalarda bulunmaları yasaklandı." ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın ardından Kazımi'nin danışmanlarından Davud da yazılı açıklama yaparak, Süleymani'nin öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla BBC Farsça'ya verdiği mülakatta İranlı komutan hakkında kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını ve programa resmi bir yetkili olarak değil araştırmacı ve akademisyen kimliğiyle katıldığını belirtti.

Kendisiyle mülakatın yayınlandığı 3 Ocak'ta değil aylar önce görüş alındığını vurgulayan Davud, "Irak konusunda uzman, özgür bir araştırmacı ve akademisyen olarak mülakata katıldım. Iraklı resmi bir yetkili olarak değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak ve İran basınında çıkan haberlerde, Kazımi'nin Davud'u Süleymani hakkındaki ifadeleri nedeniyle görevden aldığı iddia edildi.

Irak medyasına göre Kazımi, Davud'u görevinden uzaklaştırıp hakkında soruşturma başlattı. Bazı haberlerde de Kazımi'nin İran'a yakın Iraklı Şii siyasi partilerin baskısı sonucu böyle bir karar aldığı ileri sürüldü.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim, Irak'taki haber kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Davud'un Süleymani hakkındaki "küstahça" açıklamaları nedeniyle Kazımi tarafından görevinden uzaklaştırıldığını iddia etti.

BBC Farsça'da 3 Ocak'ta yayımlanan röportajında Davud, "Süleymani sadece Irak-Iran işlerinden sorumlu bir koordinatör değil kendisini Irak'ın iç işlerinden sorumlu birisi olarak da görüyordu. Irak'taki protokollere uymuyordu. Ne zaman nereye isterse gidip geliyordu." demişti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak: Bugün umutlandıran şeyler yazacağım
Medya

Dilipak: Bugün umutlandıran şeyler yazacağım

Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, "Karanlığın en koyu anı" başlıklı yazısında "Karanlık aydınlığın yokluğudur. Işık gelince ka..
Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması

Hindistan tarafından ortaya atılan 'Türkiye, Pakistan'dan nükleer silah teknolojisi alacak' haberi İslamabat tarafından yalanlandı.
Mete Yarar uyardı: Karanlık suikastler planlanıyor
Gündem

Mete Yarar uyardı: Karanlık suikastler planlanıyor

1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler hakkında açıklamalarda bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'de bazı gru..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay