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Gündem Irak Başbakanına saldırı sonrası İran’dan açıklama
Gündem

Irak Başbakanına saldırı sonrası İran’dan açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani Irak Başbakanı Kazımi'ye saldırıyla ilgili ABD'yi suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:06:00 -
Irak Başbakanına saldırı sonrası İran’dan açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye yönelik suikast girişimini "yeni bir fitne" şeklinde nitelendirerek olaydan isim vermeden ABD'yi sorumlu tuttu.

Şemhani, Kazımi’nin konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğramasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Saldırıyla ilgili isim vermeden ABD'yi suçlayan Şemhani, "Irak Başbakanı'na yönelik suikast girişimi yeni bir fitnedir. Bu olayın izleri yabancı düşünce odalarında aranmalıdır. Bu ülkeyi işgal etmiş ve yıllardır terörist grupları ortaya çıkartıp desteklemişlerdir. Bunların Irak halkına armağanları istikrarsızlık, güvensizlik ve ihtilaftan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından gece yapılan açıklamada, Başbakan Kazımi’nin, konutuna SİHA ile düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

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