Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’den ilginç iddia: Askerlerin maaşlarıyla birlikte o kişi Türkiye’ye kaçtı

Irak'ta diğer subayların maaşlarını çalıp Türkiye'ye kaçan bir subayın tutuklandığı açıklandı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi Irak ordusunda albay olarak görev yapan Halid El Mefreci'nin Türkiye'den Irak'a iade edilmek üzere tutuklandığını bildirdi ve olaya dair açıklamada bulundu.

Maaş ödemelerini alıp Türkiye'ye kaçtı

Kazımi'nin yaptığı açıklamaya göre Albay Halid El Mefreci'ye dağıtması için pek çok subayın maaşı teslim edildi. Bu yüklü miktardaki parayı alan El Mefreci Türkiye'ye kaçtı.

Mefreci'nin Türkiye'ye kaçtığını tespit eden Iraklı yetkililer Türk makamlarıyla iletişime geçerek durumu bildirdiler ve Mefreci'nin yakalanıp iadesini istediler.

Türk makamlarınca yakalanan Mefreci Irak'a iade edildi.

Mustafa Kazımi Mefreci'nin yanında götürdüğü paraların akıbetine dair ise bir açıklamada bulunmadı.