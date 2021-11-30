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Gündem Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye SİHA saldırısı! Görüntüler ortaya çıktı
Gündem

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye SİHA saldırısı! Görüntüler ortaya çıktı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 10:41:00 -

7 Kasım'da Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine gerçekleştirilen SİHA saldırısının görüntüleri ilk kez yayınlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, el-Kazımi'nin evine yapılan saldırıda iki SİHA kullanıldığının belirlendiğini kaydetti.

Araci, bu saldırıyla direkt olarak Kazımi'nin hayatının hedef alındığını vurguladı.

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