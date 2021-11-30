Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye SİHA saldırısı! Görüntüler ortaya çıktı
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
7 Kasım'da Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine gerçekleştirilen SİHA saldırısının görüntüleri ilk kez yayınlandı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, el-Kazımi'nin evine yapılan saldırıda iki SİHA kullanıldığının belirlendiğini kaydetti.
Araci, bu saldırıyla direkt olarak Kazımi'nin hayatının hedef alındığını vurguladı.