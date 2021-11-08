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Dünya Irak Başbakanı Kazımi ölümden son anda böyle kurtulmuş!
Dünya

Irak Başbakanı Kazımi ölümden son anda böyle kurtulmuş!

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin ölümden son anda nasıl kurtulduğu ortaya çıktı. İddialara göre, Kazimi’nin konutuna yönelik saldırı yapılacağı konusunda uyarıldığı ve böylece Kazımi’nin saldırıdan kurtulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 05:01:00 -
Irak Başbakanı Kazımi ölümden son anda böyle kurtulmuş!

Avrupa Birliği (AB), Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, "AB, Başbakan Kazımi'ye yönelik suikast girişimini şiddetle kınamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Seçim sonrası süreçte sükunet, itidal ve diyalog esastır. Irak'ın karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak için tüm taraflar, ülkenin ve Irak halkının çıkarına olacak şekilde siyasi diyalog ve iş birliğine girmelidir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin Irak halkını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Öte yandan Rûdaw’ın edindiği bilgilere göre Kazimi’nin konutuna yönelik saldırı yapılacağı konusunda uyarıldığı ve böylece Kazımi’nin saldırıdan kurtulabildiği öğrenildi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde 10 Ekim’de yapılan erken seçimlere itiraz eden bazı Şii gruplar, 5 Kasım'da Bağdat’ta gösteri düzenlemiş, olaylar sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Rudaw.net

 

 

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