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Dünya Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz
Dünya

Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 10:05:00 -
Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz

Bağdat’ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle toplayan Kazımi, burada yaptığı konuşmada, "Dünkü suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız." dedi.

Bağdat’ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Kazımi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın Şii milis güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.

 

 

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