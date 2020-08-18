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Aktüel

Irak Başbakanı Kazımi: "DEAŞ ile mücadelede ABD'nin yardımına ihtiyacımız var"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 00:31:00 -
Irak Başbakanı Kazımi: "DEAŞ ile mücadelede ABD'nin yardımına ihtiyacımız var"

ANKARA (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin DEAŞ tehdidine karşı hala ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Halihazırda doğrudan ve askeri destek gerektirmeyen kademelerde iş birliği ve yardıma ihtiyacımız olacak." dedi.

Kazımi, AP'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile bu hafta Washington'da gerçekleştirmesi beklenen görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Irak Başbakanı, hükümetin güvenlik sektörüne ilişkin reformlar gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Kazımi, geçen ay ziyaret ettiği Tahran'dan ABD'ye herhangi bir mesaj getirip getirmeyeceği sorusuna ilişkin olarak ise "Irak'ta postacı rolü oynamıyoruz" ifadesini kullandı.

Irak'ın DEAŞ ile mücadelede hala ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu kaydeden Irak Başbakanı, "Halihazırda doğrudan ve askeri destek gerektirmeyen kademelerde iş birliği ve yardıma ihtiyacımız olacak." dedi.

Kazımi, bu iş birliğinin, eğitim ve silah desteği dahil olmak üzere terörizm tehdidinin değişen doğasını yansıtacağını söyledi.

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