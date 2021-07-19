  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sokak düğününde maganda dehşet saçtı
Otomobil iş makinesine çarptı: Ölü ve yaralılar var
Fransa’da aşı merkezi kundaklandı
Afgan hükümeti ile Taliban anlaştı! Tüm bölgelere ulaştırılacak
Dünya Irak Başbakanı El-Kazımi: Kabul etmeseydim iç savaş çıkacaktı
Dünya

Irak Başbakanı El-Kazımi: Kabul etmeseydim iç savaş çıkacaktı

Arap basınına Irak’taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkede Başbakanlık görevini iç savaş çıkmaması için kabul ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 02:42:00 -
Irak Başbakanı El-Kazımi: Kabul etmeseydim iç savaş çıkacaktı

Arap basınına Irak’taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, genel seçimlerin ertelenmesini istemediğini belirterek, seçimlerin belirlenen tarihte yapılacağını vurguladı.

Ülkedeki aktivistleri seçimlere katılmaya çağıran ve seçimlere katılım konusunda iyimser olduğunu söyleyen el-Kazımi, “Başbakanlığı kabul etmeseydim ülkede bir iç savaş çıkacaktı” ifadelerini kullandı.

Şii lider Mukteda Sadr’ın seçimleri boykot kararını değerlendiren el-Kazımi, “Sadr kararını anlayışla karşılıyorum ve bu karardan caymasını istiyorum. Ülkede reform yapılması için Irak halkını seçimlere katılamaya davet ediyoruz” dedi.

Ülkede aktivistlerin öldürülmesi konusuna değinen el-Kazimi, herkesin siyaset ve güvenlik uzmanı Hişam el-Haşimi’nin katillerini bildiğini ancak hepsinin kaçtığını belirterek, “Bazıları aktivistleri yakalama kararlığımız konusunda şüphesi var, ancak bütün aktivist ve göstericilerin katillerini konusunu araştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak’ta geçtiğimiz aylarda 6 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimler 10 Ekim'e ertelenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay