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Dünya Irak, Bağdat patlamasının arkasındaki örgütü açıkladı
Dünya

Irak, Bağdat patlamasının arkasındaki örgütü açıkladı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Mihanna, başkent Bağdat’taki patlamanın arkasında terör örgütü DAEŞ'in olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 21:19:00 -
Irak, Bağdat patlamasının arkasındaki örgütü açıkladı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Mihanna, başkent Bağdat’taki patlamanın arkasında terör örgütü DAEŞ'in olduğunu bildirdi. Mihanna, Bağdat’ta yerel bir televizyon kanalına, başkentte 32 kişinin hayatına mal olan saldırının sorumlularına dair açıklamalar yaptı.

Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında terör örgütü DAEŞ’in olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DAEŞ bulunuyor. Bu patlamayla DAEŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.

Ne olmuştu?

Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

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Yorumlar

musluman dusmani daesin asil patronu kuklaci abd/israil-ingilteredir_

......
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bambam

daeş kim ABD nin silahlandirdigi ABD ye göre kötü terör örgütü birde iyisi var önce kötü yu gönderir sonra onu temizlesin diye iyiyi gönderir sonra petrole konar adetidir
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