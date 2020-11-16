  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İP'ten ihraç edilen Ümit Özdağ'dan flaş açıklamalar
Gündem

İP'ten ihraç edilen Ümit Özdağ'dan flaş açıklamalar

İP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından bugün partiden ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ, kararın ardından Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 20:46:00 -
İP'ten ihraç edilen Ümit Özdağ'dan flaş açıklamalar

İP Yüksek Disiplin Kurulunca bugün partiden ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ, karardan sonra Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu.

Özdağ, partiden ihracı hakkına şu değerlendirmelerde bulundu:

İhraç edilmeyi bekliyordum

"Evet, bekliyordum. Çünkü sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden doğrusu çok ağır, hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna 'üzülmedim' desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, daha sonra da aynı siyasi partide, partinin kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız arkadaşlar... İhraç edilmeyi bekliyordum. Davet edebilirlerdi, konuşabilirdik. Bunun yerine bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar.

FETÖ yayın organlarında bana operasyon var

Ben bugün iletmiş olduğum, savunma demiyorum, beyannamede de, şu konuda dikkatlerini çektim arkadaşların. Siyasal bir uyarıda bulundum. 17 senesini bilmediğiniz şüpheli bir ilişkiler ağı içinde olan bir kişiye kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıktığında şaşıracaksınız. O kişiyi korumak adına dava arkadaşlarını psikiyatrik hasta olmakla suçladılar. Oysa bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır. Bu Fetullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır. Akıl sağlığı üzerinden saldırın. FETÖ'nün yayın organlarında bana operasyon var.

Size kim böyle Ümit Özdağ ile mücadele edin diyorsa, ona şüpheyle bakın. FETÖ yanınıza kadar sızıp kulağınıza fısıldıyor" diyorum. FETÖ'nün bütün yayın organlarında bana karşı operasyon var.

Buğra'nın gençliğini bilen tek kişi benim

Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarımı bu parti kurulmadan dile getirdim. Kurucular Kurulu daha oluşmamıştı. Buğra'nın gençliğini bilen tek kişi benim partide. Ankara Türk Ocakları'ndan. Şimdi normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız. Ama ben bir tek Sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek kişi oldu. O da Buğra Kavuncu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sukru

Senin yaptığın fetöcüyü fetöye şikayet etmek gibi birşey olmuş.
  • Yanıtla

semih

işte bile bile bu partide kalırsan altına etmiş çocuğun anasına baktığı gibi bakar kalırsın başka bildiğin yok mu ? var var da söyleyemiyorsun ben başbakan olecem yurtta zulh çihanda zulh ha ha ha!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allah bu zındığı paramparça eylesin
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allah bu zındığı paramparça eylesin

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran İbrahim Atabey adlı Kemal..
Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi
Gündem

Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi

Bloomberg'de yer alan bir makalede, "Azerbaycan, Ermenistan ile Karabağ meselesi nedeniyle giriştiği savaşı bitiren anlaşmayla birlikte zafe..
Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay