İP'ten ihraç edilen Ümit Özdağ'dan flaş açıklamalar

İP Yüksek Disiplin Kurulunca bugün partiden ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ, karardan sonra Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu.

Özdağ, partiden ihracı hakkına şu değerlendirmelerde bulundu:

İhraç edilmeyi bekliyordum

"Evet, bekliyordum. Çünkü sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden doğrusu çok ağır, hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna 'üzülmedim' desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, daha sonra da aynı siyasi partide, partinin kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız arkadaşlar... İhraç edilmeyi bekliyordum. Davet edebilirlerdi, konuşabilirdik. Bunun yerine bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar.

FETÖ yayın organlarında bana operasyon var

Ben bugün iletmiş olduğum, savunma demiyorum, beyannamede de, şu konuda dikkatlerini çektim arkadaşların. Siyasal bir uyarıda bulundum. 17 senesini bilmediğiniz şüpheli bir ilişkiler ağı içinde olan bir kişiye kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıktığında şaşıracaksınız. O kişiyi korumak adına dava arkadaşlarını psikiyatrik hasta olmakla suçladılar. Oysa bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır. Bu Fetullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır. Akıl sağlığı üzerinden saldırın. FETÖ'nün yayın organlarında bana operasyon var.

Size kim böyle Ümit Özdağ ile mücadele edin diyorsa, ona şüpheyle bakın. FETÖ yanınıza kadar sızıp kulağınıza fısıldıyor" diyorum. FETÖ'nün bütün yayın organlarında bana karşı operasyon var.

Buğra'nın gençliğini bilen tek kişi benim

Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarımı bu parti kurulmadan dile getirdim. Kurucular Kurulu daha oluşmamıştı. Buğra'nın gençliğini bilen tek kişi benim partide. Ankara Türk Ocakları'ndan. Şimdi normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız. Ama ben bir tek Sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek kişi oldu. O da Buğra Kavuncu."