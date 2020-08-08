İP'ten 'Cumhur İttifakı' açıklaması
İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ancak toptan ret cephesinde de olmadıklarını belirtti.
İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacakları tartışmalarıyla ilgili konuştu.
Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Özel Röportaj programında konuşan Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ancak toptan ret cephesinde olmadıklarını, "memleketin hayrına olan işleri" destekleyeceklerini belirtti. Ağıralioğlu "Ne AK Parti’nin düşmanıyız, ne Tayyip Bey'in hasmıyız" dedi.