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Gündem

İP'ten 'Cumhur İttifakı' açıklaması

İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ancak toptan ret cephesinde de olmadıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 22:58:00 -
İP'ten 'Cumhur İttifakı' açıklaması

İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacakları tartışmalarıyla ilgili konuştu.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Özel Röportaj programında konuşan Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ancak toptan ret cephesinde olmadıklarını, "memleketin hayrına olan işleri" destekleyeceklerini belirtti. Ağıralioğlu "Ne AK Parti’nin düşmanıyız, ne Tayyip Bey'in hasmıyız" dedi.

 

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Yorumlar

Yavuz Efendi

Bakmayın ağzının laf yaptığına, bu da çok boş bir herif. Geçen bir TV programında Yusuf Kaplan buna övgüler yağdırdı, çok şaşırdım
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Doğan Miraç

Ne şiş yansın ne kepap...
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