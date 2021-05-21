İP'te yeni gelenek bu! Yavuz Ağıralioğlu'ndan vatandaşa Netenyahu azarı!

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İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk katili Netenyahu'ya benzetecek kadar ileri gitmesinden sonra vatandaşlar İP'li siyasetçilere tepki gösterdi. Akşener'in Rize provokasyonundan sonra İP'li Yavuz Ağıralioğlu da vatandaşı azarlama geleneğini sürdürdü.

Çok çirkin hitap: Oğlum!

İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Netenyahu ile bir tutmasına tepki gösteren genci çirkin ifadelerle azarladı. "Oğlum!" diyerek sözlerine başlayan Ağıralioğlu, "Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzetmemiz AK Partililerin ağırına gitmiş. Onlar da bizi FETÖ'ye PKK'ya benzetiyor. Bizi benzettikleri de katil değil mi?" dedi.

'Bu bir siyasi eleştiridir'

Ağıralioğlu önceki gün katıldığı canlı yayında da şunları söylemişti: "Siyasi rakibiz, eleştiririz. Siyasi olarak hasımlık da edilebilir, kavga da edilebilir. Ama Tayyip Bey de bilir ki Genel Başkanımız bir Müslümanı, bir insan kasabına şahsiyet olarak benzetecek kadar kalbi kararmış biri değildir. Bu bir siyasi eleştiridir."