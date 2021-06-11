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İP'te üye sahtekarlığı iddiası!
Gündem İP'te üye sahtekarlığı iddiası!
Gündem

İP'te üye sahtekarlığı iddiası!

Eski İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Osman Dinçer, İyi Parti Kulu İlçe Teşkilatı'nın evrakta sahtekarlık yaptığını belirterek, İyi Parti Konya Teşkilatı'nın bu sahtekarlığı ödüllendirdiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 00:31:00 -
İP'te üye sahtekarlığı iddiası!

Eski İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Osman Dinçer, 4 ay önce partisinden istifa etmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden geçen hafta da bir paylaşımda bulunan Dinçer, İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanlığı'nın, kendisinin ve beraberinde istifa edenlerin kimlik bilgilerini habersiz bir şekilde kullanarak partiye yeniden üye yaptığını iddia etmişti.

Dinçer, konuya ilişkin "İYİ Parti Kulu İlçe Başkanlığı çok iyi çalışıyor. Eşim ve benimle birlikte partiden istifa eden arkadaşlarımızı, kimlik bilgilerini kullanaraktan habersiz tekrar üye kaydı yapıyorlar. Biraz utanın. 'Beğenmediğiniz hakir gördüğünüz insanları üye yapmaya utanmıyor musunuz' diyeceğim ama sizde o yüz karakter o şeref yok, utanmaz adamlar" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yapan Dinçer, İyi Parti Kulu İlçe Teşkilatı'nın evrakta sahtekarlık yaptığını belirterek, İyi Parti Konya Teşkilatı'nın bu sahtekarlığı ödüllendirdiğini iddia etti.

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin Kulu İyi Parti Teşkilatı'na yaptığı ziyareti değerlendiren eski İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Osman Dinçer, ''Maalesef Kulu İP başkanlığı evrakta sahtekarlık yapıyor. Konya İP adeta bunları ödüllendirmiş, peki siz bazen hükümete 'hırsız' diyorsunuz siz gelmeden daha en taban olan Kulu İP Başkanlığı göz göre göre üye sahtekârlığı yapıyor. Acaba yukarı iktidar olsa neler yapmaz. Konya’nın 'burada yapılan usulsüzlük var' deyip Kulu’yu fes etmesi ve Kulu halkından da özür dileyip İP'e kilit vurup gitmesi gerekirdi." dedi.

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