İP’te kafalar karışık! Akşener’in pisliğini Ağıralioğlu ve Tatlıoğlu temizliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada iktidara gelmeleri halinde okullarda 'Medeni Bilgiler' kitabını müfredata sokacaklarını söyledi. Akşener'in okullarda okutmayı vadettiği 'Medeni Bilgiler' kitabında, "Muhammed’in kurduğu din bütün ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi, 'ümmet' sözcüğü ile ifade olundu" gibi skandal ifadeler yer alıyor.

Akşener'in bu açıklaması kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Sebebiyse, kitabın din-i mübin-i İslam'a yönelik skandal ifadeler içermesiydi.

Akşener'in kurmaylarının, aylar sonra kitaba ilişkin yaptıkları açıklamalar tartışmaları yine gündeme getirdi.

Bir canlı yayına katılan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, kitaba ilişkin "Partinizde dağıtıyor musunuz?" sorusuna, "Hayır dağıtmıyoruz" cevabını verdi.

Tatlıoğlu, kitaptaki bazı bölümlerin okunması üzerine, "Ben katılmıyorum, sayın genel başkan da bu okuduğunuz metne katılmıyor" ifadelerini kullandı. Sunucunun, "12 yaşındaki bir çocuk bu ifadeleri okursa bu onun dinine, vatanına, şuurlu yetişmesine ne kadar hizmet eder?" sorusuna Tatlıoğlu, "Elbette hizmet etmez" diye karşılık verdi.

Önceki gün de Yavuz Ağıralioğlu kitapla ilgili soruya, "Ben de İsmail bey gibi düşünüyorum ve doğru bulmuyorum. Hiç kimse doğru bulmaz." dedi. Kitabın eskiden okutulduğuna dikkat çeken Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"O bölümleri olmadan yurttaşlık bilgisi olarak okutuldu. Aklı kafasında hiçbir Müslüman bu kitaba evet, harika demez. Genel Başkanın da öyle bir şeyi bilerek kast ettiğini asla düşünmüyorum."