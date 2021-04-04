İP'te bildiri çatlağı: Aytun Çıray'ın attığı imzayı Akşener karaladı

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınladı.

Akşener: Bu bir zevzekliktir, bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" dedi.

İşte o zevzekler!

Sabah'ta yer alan habere göre, Meral Akşener'in, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin "Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" şeklindeki sözleri bildiriye destek veren İYİ Partili milletvekillerini gündeme getirdi.

Çıray: İmzamı atıyorum

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray: "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum."

Naci Cinisli: Emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli: "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir"

Erozan: 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan: "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..."

Kaynak: Sabah