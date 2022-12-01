İptal edin hayat kurtarın! Farkında olmadan birini öldürüyor olabilirsiniz

Randevu alıp gitmekten vazgeçen, üstüne iptal de etmeyen milyonlarca kişi, farkında olmadan başka hastaların hayatıyla oynuyor. Bilkent Ankara Şehir Hastanesinin koordinatör başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, "Randevular dolu olduğu için muayene imkanı bulamayan milyonlarca hasta var. Gelmeyenler iptal ederse hizmet kapasitesi yüzde 30 oranında artar" dedi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) verilerine göre bu yıl randevu alan her dört kişiden biri hastaneye gitmedi.

Bakan Koca'dan vatandaşlara randevu çağrısı

Sadece ekim ayında 2 milyon 866 bin kişi, boş yere randevu aldı. Bu durum hem gerçek hastaları hem de hekimleri zor duruma düşürürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Bakan Koca'nın "Randevuya gelmiyorsanız iptal edin" çağrısına sağlık çalışanları da destek verdi.

"Hizmet kapasitesi yüzde 30 artar"

Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden olan Bilkent Ankara Şehir Hastanesinin koordinatör başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel "Randevular dolu olduğu için muayene imkanı bulamayan milyonlarca hasta var" dedi. Gelemeyecek durumda olanların hastaneyi mutlaka bilgilendirmesi gerektiğini belirten Surel, "Bu hassasiyeti oluşturursak, ihtiyaç duyan milyonlarca kişiye randevu açılmış olur. Böylelikle hizmet kapasitemiz yüzde 25 ila 30 oranında artar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi- Esma ALTIN