İpsala kapalı mı? İpsala alternatif güzergah

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Yunanistan’daki çiftçi eylemleri, ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Türkiye–Yunanistan sınır hattında da yoğunluğa ve durma noktasına gelen trafiğe neden oldu. Protestoların Kipi Gümrük Kapısı çevresinde büyümesiyle birlikte Türkiye’deki İpsala Sınır Kapısı’ndan geçiş yapacak araçlar saatlerdir bekliyor. Peki İpsala sınır kapısı kapalı mı?

İpsala neden kapalı?

Yunanistan’da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına, yükselen üretim maliyetlerine ve düşük alım fiyatlarına tepki göstererek başlattığı eylem, sınır hattında trafiği tamamen durdurdu. Kipi Gümrük Kapısı’na traktörleriyle gelen göstericiler hattı kapatınca, İpsala’dan geçişler 2 Aralık Salı saat 19.00 itibarıyla tamamen aksadı. Türkiye’den Yunanistan’a gitmek isteyen araçlar ile Yunanistan’dan çıkış yapacak yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İpsala’da tır geçişleri neden durduruldu?

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’nin açıklamasına göre, protestoların etkisi ve oluşan yoğunluk nedeniyle tır geçişlerine yaklaşık 24 saat boyunca izin verilmeyecek. Yalnızca acil durumu bulunan küçük araçlara kontrollü geçiş izni verilirken, diğer araçların bölgede birikmemesi için alternatif kapılara yönlendirme yapıldı.

İpsala sınır kapısına alternatif güzergahlar var mı?

Yetkililer, yoğunluğun artmaması için tırların Kapıkule ve Hamzabeyli’ye yönlendirildiğini duyurdu. Küçük araçlara da zorunlu haller dışında geçiş önerilmezken, sürücülerin Pazarkule–Kastanies başta olmak üzere farklı kapıları tercih etmesi tavsiye ediliyor. Ancak Yunanistan genelinde eylemler devam ettiği için alternatif güzergahlarda da zaman zaman aksamalar yaşanabiliyor.

İpsala sınır kapısının önemi nedir?

Edirne’nin İpsala ilçesinde bulunan sınır kapısı, Türkiye–Yunanistan kara yolu üzerindeki en önemli geçiş noktalarından biri. 1961’de hizmete giren ve 2002’de modern tesislerine taşınan İpsala, Kapıkule’den sonra Türkiye’nin ikinci büyük sınır kapısı olma özelliğine sahip. Hem yolcu hem de tır taşımacılığında kritik bir rol üstlenen kapıdan 2023 yılı boyunca 188 bin 517 tır geçiş yaptı.