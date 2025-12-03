  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ortadoğu’da dengeler yeniden mi kuruluyor! İlber Ortaylı’dan AKM’de dikkat çeken uyarılar

Komşu Bulgaristan'da on binlerce kişi meydanlara indi! Hükümet tehdit altında, erken genel seçim sözleri

Büyükçekmece Adliyesi'nde şok soygun! 142 milyon TL değerinde vurgun yapıldığı iddia edildi

Komşu ülkeye talih kuşu kondu! 61 milyon tonluk altın rezervi keşfedildi

Netanyahu'nun Suriye'den talepleri neler?

CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

Topçu’dan İsrail’e sert uyarı! Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü için kararlı duruşunu gösterdi!
Yaşam Türkiye’nin en uzun yaşayanları “o” ilde
Yaşam

Türkiye’nin en uzun yaşayanları “o” ilde

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Türkiye genelinde yaşam beklentisi 78.3 yıl olurken, 80.8 yıllık ortalama yaşam süresiyle Gümüşhane zirvede yer aldı. Kadınlarda 83.5, erkeklerde 78.1 yıl olarak hesaplanan yaşam süresi, kentin ülke genelindeki en uzun ortalamaya sahip olmasını sağladı.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de en yüksek yaşam beklentisi Gümüşhane’de ölçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ortalama yaşam süresi araştırmasına göre, Türkiye genelinde yaşam beklentisi 78.3 yıl olurken, 80.8 yıllık ortalama yaşam süresiyle Gümüşhane zirvede yer aldı. Kadınlarda 83.5, erkeklerde 78.1 yıl olarak hesaplanan yaşam süresi, kentin ülke genelindeki en uzun ortalamaya sahip olmasını sağladı. Gümüşhane’yi sırasıyla Muğla, Tunceli, Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin, Antalya, Erzincan ve Rize izledi. İlk 10’da 6 Karadeniz şehrinin bulunması, bölgenin temiz havası ve yaşam koşullarının etkisini bir kez daha ön plana çıkardı.

Kent sakinleri de uzun yaşamın temel sebeplerinin Gümüşhane’nin temiz doğası, organik beslenme kültürü, yaz aylarında köylere dönüşlerin artması ve büyük şehirlere kıyasla daha stressiz bir hayat olduğunu söyledi.

Gümüşhanelilerin uzun yaşamasının sırrının köy hayatı ve sürekli çalışmak olduğunu söyleyen Ayşegül Meydan, "Gümüşhane’de insanların uzun yaşamasının sırrı doğasından, havasından ve temizliğinden. Ben köye gidiyorum, temiz havamı alıyorum. Balkona çıkıyorsun çiçek kokusu, ağaç kokusu her şey doğal. İnsan çalışarak hayata tutunuyor. Ben bir sene çalışmadım her yerim ağrımaya başladı. Çalışınca zihin açılıyor köye gidince hareket yapıyorsun, spor yapmış oluyorsun. Başka şehre gidenler yazın buraya geliyorlar. Kışın orda evin içinde hapis hayatı yaşıyorlar, yazın buraya gelip ömürlerini uzatıyorlar" dedi.

Doğa içerisinde stressiz bir hayatın uzun ömrün sırrı olduğunu belirten Yüksel Ülker, "Gümüşhane insanı doğa ile iç içe olduğu için bunun avantajını görüyor. Büyük şehirlerde, trafik, karmaşa stres insanı yıpratıyor. Bu noktada Gümüşhane’yi takip eden illere bakın Rize, Trabzon, Artvin hep Karadeniz illeri. Doğayla iç içeler çünkü. Buranın insanlarının yüzde 99’u kışın 3 ay Gümüşhane’de geri kalan zamanlarda doğayla iç içe köylerde. Hem çalışıyorlar, hem de doğayla iç içe olunca sağlıklı oluyorlar. Diğer şehirlere göre de rahat stres az bunlar da etkili" diye konuştu.

Süleyman Yalçın da, "Gümüşhane’nin insanı doğal yaşadığı, doğası temiz olduğu için güzel yaşıyorlar. Benim anneannem 105 yaşında öldü, dedem 95 yaşında öldü bizde herkes uzun yaşıyor. Doğal beslendikleri ve doğa içinde yaşadıkları için" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane’de insanların yaşam sürelerinin kısaldığını savunan Tolga Özdamar ise "Gümüşhane’nin havası, rakımı ve doğal ortamları çok olduğu için böyle. Fakat bundan 10 yıl önce kurulan madenler nedeniyle her yer siyanür oldu. Havadan siyanür çekiyoruz. Gümüşhane’de son 10 yıldaki kanser oranlarına bakmak gerekiyor. Bence artık böyle bir süre kalmadı" dedi.

Bakan Göktaş: "Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok" Nüfusta alarm zilleri
Bakan Göktaş: "Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok" Nüfusta alarm zilleri

Gündem

Bakan Göktaş: "Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok" Nüfusta alarm zilleri

Bakan Göktaş: Milli beka meselesi
Bakan Göktaş: Milli beka meselesi

Gündem

Bakan Göktaş: Milli beka meselesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23