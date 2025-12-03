Türkiye’nin en uzun yaşayanları “o” ilde

TÜİK verilerine göre Türkiye’de en yüksek yaşam beklentisi Gümüşhane’de ölçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ortalama yaşam süresi araştırmasına göre, Türkiye genelinde yaşam beklentisi 78.3 yıl olurken, 80.8 yıllık ortalama yaşam süresiyle Gümüşhane zirvede yer aldı. Kadınlarda 83.5, erkeklerde 78.1 yıl olarak hesaplanan yaşam süresi, kentin ülke genelindeki en uzun ortalamaya sahip olmasını sağladı. Gümüşhane’yi sırasıyla Muğla, Tunceli, Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin, Antalya, Erzincan ve Rize izledi. İlk 10’da 6 Karadeniz şehrinin bulunması, bölgenin temiz havası ve yaşam koşullarının etkisini bir kez daha ön plana çıkardı.

Kent sakinleri de uzun yaşamın temel sebeplerinin Gümüşhane’nin temiz doğası, organik beslenme kültürü, yaz aylarında köylere dönüşlerin artması ve büyük şehirlere kıyasla daha stressiz bir hayat olduğunu söyledi.

Gümüşhanelilerin uzun yaşamasının sırrının köy hayatı ve sürekli çalışmak olduğunu söyleyen Ayşegül Meydan, "Gümüşhane’de insanların uzun yaşamasının sırrı doğasından, havasından ve temizliğinden. Ben köye gidiyorum, temiz havamı alıyorum. Balkona çıkıyorsun çiçek kokusu, ağaç kokusu her şey doğal. İnsan çalışarak hayata tutunuyor. Ben bir sene çalışmadım her yerim ağrımaya başladı. Çalışınca zihin açılıyor köye gidince hareket yapıyorsun, spor yapmış oluyorsun. Başka şehre gidenler yazın buraya geliyorlar. Kışın orda evin içinde hapis hayatı yaşıyorlar, yazın buraya gelip ömürlerini uzatıyorlar" dedi.

Doğa içerisinde stressiz bir hayatın uzun ömrün sırrı olduğunu belirten Yüksel Ülker, "Gümüşhane insanı doğa ile iç içe olduğu için bunun avantajını görüyor. Büyük şehirlerde, trafik, karmaşa stres insanı yıpratıyor. Bu noktada Gümüşhane’yi takip eden illere bakın Rize, Trabzon, Artvin hep Karadeniz illeri. Doğayla iç içeler çünkü. Buranın insanlarının yüzde 99’u kışın 3 ay Gümüşhane’de geri kalan zamanlarda doğayla iç içe köylerde. Hem çalışıyorlar, hem de doğayla iç içe olunca sağlıklı oluyorlar. Diğer şehirlere göre de rahat stres az bunlar da etkili" diye konuştu.

Süleyman Yalçın da, "Gümüşhane’nin insanı doğal yaşadığı, doğası temiz olduğu için güzel yaşıyorlar. Benim anneannem 105 yaşında öldü, dedem 95 yaşında öldü bizde herkes uzun yaşıyor. Doğal beslendikleri ve doğa içinde yaşadıkları için" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane’de insanların yaşam sürelerinin kısaldığını savunan Tolga Özdamar ise "Gümüşhane’nin havası, rakımı ve doğal ortamları çok olduğu için böyle. Fakat bundan 10 yıl önce kurulan madenler nedeniyle her yer siyanür oldu. Havadan siyanür çekiyoruz. Gümüşhane’de son 10 yıldaki kanser oranlarına bakmak gerekiyor. Bence artık böyle bir süre kalmadı" dedi.