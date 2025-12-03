9 yaşında başladı, sergilerle taçlandı: Otizmli Okan’ın renklerle kurduğu dünya herkese ilham oluyor

Otizmli çocuk ressam Okan Mert Gönül’ün resim serüveni, 9 yaşındayken ailesinin fark ettiği özel bir çizimle başladı. Boş bir kağıda dedesinin portresini çizen Okan, o günden bu yana sanatla kendine yepyeni bir yol açtı. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar birçok kişisel sergi açan Okan’ın, çizdiği figürler, portreler ve özgün sanat çalışmaları, onun hayal gücünü ve detaylara olan hassasiyetini ortaya koyuyor. Bu yıl Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi’nin yetenek sınavını kazanarak önemli bir başarıya daha imza atan Okan’ın en büyük hayali, üniversitede resim eğitimi alarak profesyonel bir ressam ya da resim öğretmeni olmak.