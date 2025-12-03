Haber Merkezi Giriş Tarihi: 9 yaşında başladı, sergilerle taçlandı: Otizmli Okan’ın renklerle kurduğu dünya herkese ilham oluyor
Osmaniye’de yaşayan otizmli ressam Okan Mert Gönül (15), resimdeki olağanüstü yeteneği sayesinde toplumsal hayata güçlü bir adım attı. 9 yaşındayken çizdiği dede portresiyle keşfedilen ve bugüne kadar birçok kişisel sergi açan Okan, bu yıl Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanarak başarısını taçlandırdı. Anne Zübeyde Gönül, tüm ailelere seslenerek, özel gereksinimli çocukların "sosyalleştikçe geliştiğini" vurguladı.