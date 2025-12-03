  • İSTANBUL
Lise öğrencisi kız arkadaşını vurdu: Ruhsatsız tüfekle oynarken faciaya sebep oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lise öğrencisi kız arkadaşını vurdu: Ruhsatsız tüfekle oynarken faciaya sebep oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lise öğrencisi Burak K. (15), evde babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) başından vurdu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, panikle evden kaçan Burak K. yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Karakaya Dağı’nda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğrulttum, içi boş sanarak tetiğe bastım" dediği öğrenildi.

Foto - Lise öğrencisi kız arkadaşını vurdu: Ruhsatsız tüfekle oynarken faciaya sebep oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında lise çağındaki gençlerin bir araya geldiği ev, korkunç bir olaya sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Burak K., kız arkadaşı İran uyruklu Zahra Jahani’yi ve kız kardeşini evine davet etti.

Foto - Lise öğrencisi kız arkadaşını vurdu: Ruhsatsız tüfekle oynarken faciaya sebep oldu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi olan Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız bulunduğu sırada kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) davet etti. Zahra Jahani, erkek arkadaşının evine kız kardeşiyle birlikte gitti. İddiaya göre, üç arkadaş evde otururken, Burak K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, ‘Ablamı öldürdü' diye bağırdı. Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı.

Foto - Lise öğrencisi kız arkadaşını vurdu: Ruhsatsız tüfekle oynarken faciaya sebep oldu

Çocuğun çığlıkları ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Jahani'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağında jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan gencin alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise ‘Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.

