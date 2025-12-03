Haber Merkezi Giriş Tarihi: Lise öğrencisi kız arkadaşını vurdu: Ruhsatsız tüfekle oynarken faciaya sebep oldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lise öğrencisi Burak K. (15), evde babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) başından vurdu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, panikle evden kaçan Burak K. yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Karakaya Dağı’nda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğrulttum, içi boş sanarak tetiğe bastım" dediği öğrenildi.