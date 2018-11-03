İpotekli evi alıp başınıza iş açmayın



İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat yani ipotek gösterilmesi olarak tanımlanıyor. İpotek gösterilen gayrimenkul bankadan krediyi alarak borçlanan kişiye veya üçüncü bir kişiye ait olabilir.



Peki ipotekli ev nasıl anlaşılır? diyorsanız; bir evin ipotekli olup olmadığı tapu senedinde belirtilmiyor. Bu durumda yapmanız gereken, Tapu Müdürlüğü'ne gidip, sayfaya bakmanız. Söz konusu gayrimenkulün ipotekli olup olmadığı 'İpotekler Hanesi' sütununda yazıyor. Bu sütuna bakarak, gayrimenkulün ipotek durumunu öğrenmeniz mümkün.

İpotekli gayrimenkul satılabilir mi?

İpotekli gayrimenkulün satışı, alan kişi kabul ederse gayrimenkul üzerindeki ipotekle birlikte gerçekleştirilebilir.



Tabii bunu ipoteği koyan bankayla görüşüldükten sonra yapmak gerekiyor.

Bundan sonra borçlunun kredi taksidini öderken el koyulma aşamasına gelmemiş ise satılmasında bir sakınca yok. Alıcı ve satıcı kendi arasında anlaşarak, ipotek miktarı kadar indirim konusunda anlaşabilir.

İpotekli taşınmaz alan nelerle kaşılaşabilir?

Uzmanlar ipotekli bir malın alınmaması gerektiği konusunda hemfikir.

Ancak ipotekli bir gayrimenkul aldıysanız başınıza gelebileceklere de hazırlıklı olmanız gerekiyor. Eğer ipotekli gayrimenkulu satan kişi borcunu ödemezse, alınan mal icrada satılabilir. Bu durumda söz konusu gayrimenkulü tamamen kaybetme riskiniz var.

İPOTEK NASIL KALKAR?

İpotekli bir gayrimenkulü aldığınızda, ipoteğin kaldırılması için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan biri, satan kişinin borcunu ödemesi.

İkincisi ise satan kişinin borcunun sizin tarafınızdan ödenmesi. Bu durumlarda gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırılabilir.



İŞ MAHKEMELİK OLURSA ŞAŞMAYIN

İpoteği kaldırmak için borcu ödedikten sonra tapu dairesine de gidilir ve tapu memurunun kaldırması sağlanır. Ancak tapu memuru ipoteği kaldırmazsa, bu durumda mahkemeye başvurarak mahkeme kararıyla ipoteği kaldırabilirsiniz.

Maketten ev almak da dert

Henüz daire ortada yokken daire satışına maketten ev satışı deniyor. Bunun satışının yapılabilmesi için yapı ruhsatının alınması gerekiyor.

Belli başlı inşaat şirketleri dışında birçok şirket bu daireleri sözleşmede belirtilen sürede teslim etmiyor ve daireyi alan kişinin kira gelirinden mahrum kalmasına ve maddi kayba uğramasına sebep olunuyor.

Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamıyor.

Bu sözleşmenin tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu oluyor.

Gördünüz daha iş baştan mahkemelik tedbirler içeriyor. Zaten akıbet de oraya gidiş!

Siz ev alıp mutlu mu olacaksınız, yoksa mahkeme kapılarında ömür mü tüketeceksiniz?