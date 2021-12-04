İP'lilerin karakteri bu! İYİ Partili Başkan'dan vatandaşa 'davar' hakareti

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Vatandaşa ettikleri hakaretlerle karakterleri ortaya çıkan İP'liler, hemen her gün yeni bir skandala imza atıyor.

Vatandaşa 'davar' dedi!

İYİ Parti Malatya Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aydın Derin, fırında alışveriş yapan bir vatandaşa "Davar." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İP'li Derin'in hadsiz sözleri şöyle:

"Bu akşam fırında ekmek alırken bir davar ile karşılaştım. Davar pahalanan şeylerin bazı güçler tarafından millete satılmayığ, toprağa gömüldüğünü ve bu yüzden fahiş fiyat artışı yaşandığını anlatmaya başlayınca akşam akşam olan dilime ve nefesime oldu."