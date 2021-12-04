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Siyaset İP'lilerin karakteri bu! İYİ Partili Başkan'dan vatandaşa 'davar' hakareti
Siyaset

İP'lilerin karakteri bu! İYİ Partili Başkan'dan vatandaşa 'davar' hakareti

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfretmesinden sonra bu sefer de İYİ Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Aydın Derin, bir vatandaşa "Davar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 19:49:00 - 2021-12-04 19:53:12
İP'lilerin karakteri bu! İYİ Partili Başkan'dan vatandaşa 'davar' hakareti

 Yeniakit.com.tr 

Vatandaşa ettikleri hakaretlerle karakterleri ortaya çıkan İP'liler, hemen her gün yeni bir skandala imza atıyor.

Vatandaşa 'davar' dedi!

İYİ Parti Malatya Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aydın Derin, fırında alışveriş yapan bir vatandaşa "Davar." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İP'li Derin'in hadsiz sözleri şöyle:

"Bu akşam fırında ekmek alırken bir davar ile karşılaştım. Davar pahalanan şeylerin bazı güçler tarafından millete satılmayığ, toprağa gömüldüğünü ve bu yüzden fahiş fiyat artışı yaşandığını anlatmaya başlayınca akşam akşam olan dilime ve nefesime oldu." 

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