Ankara'nın göbeğinde vicdanları sızlatan olay: 11 yaşındaki engelli çocuk yıllarca kümeste tutulduğu belirlendi

Ankara'da akılalmaz ve vicdanları sızlatan bir çocuk istismarı vakası ortaya çıktı. 11 yaşındaki belden aşağısı felçli engelli bir çocuğun, babasının vefatı ve annesinin terk etmesi sonrası amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde tutulduğu belirlendi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, insanlık dışı muameleyi yapan amca olay yerinden firar etti. Olayın sosyal medyada hızla yayılması üzerine büyük bir tepki oluştu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, talihsiz çocuğu derhal himayesi altına aldı.