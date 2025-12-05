  • İSTANBUL
Ankara'da akılalmaz ve vicdanları sızlatan bir çocuk istismarı vakası ortaya çıktı. 11 yaşındaki belden aşağısı felçli engelli bir çocuğun, babasının vefatı ve annesinin terk etmesi sonrası amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde tutulduğu belirlendi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, insanlık dışı muameleyi yapan amca olay yerinden firar etti. Olayın sosyal medyada hızla yayılması üzerine büyük bir tepki oluştu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, talihsiz çocuğu derhal himayesi altına aldı.

#1
Foto - Ankara'nın göbeğinde vicdanları sızlatan olay: 11 yaşındaki engelli çocuk yıllarca kümeste tutulduğu belirlendi

Başkent Ankara'nın merkezinde yaşanan bu korkunç olay, Türkiye'yi şoke etti. Yıllardır amcasının sorumluluğunda olan 11 yaşındaki engelli bir çocuğun, adeta bir hayvan gibi yaşatıldığı güvercin kümesinde bulunması, yürekleri dağladı.

#2
Foto - Ankara'nın göbeğinde vicdanları sızlatan olay: 11 yaşındaki engelli çocuk yıllarca kümeste tutulduğu belirlendi

Ankara'da vicdanları sızlatan bir çocuk istismarı ortaya çıktı. 11 yaşındaki engelli bir çocuğun, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı belirlendi. Belden aşağısı felç olan çocuğun, babasının hayatını kaybettiği, annesinin ise başka biriyle evlenip evi terk ettiği öğrenildi.

#3
Foto - Ankara'nın göbeğinde vicdanları sızlatan olay: 11 yaşındaki engelli çocuk yıllarca kümeste tutulduğu belirlendi

Çocuğun uzun süredir kümeste tutulduğunu fark eden komşular, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çocuğun amcası ise olay yerinden kaçarken, şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

#4
Foto - Ankara'nın göbeğinde vicdanları sızlatan olay: 11 yaşındaki engelli çocuk yıllarca kümeste tutulduğu belirlendi

Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki oluştu. "Ankara Abisi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni, çocuğa sahip çıktığını duyurdu ve gerekli destek süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.

