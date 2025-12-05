AA Giriş Tarihi: Türkiye ile beraber 3 ülke üretebiliyor: Bunu yapabilen başka ülke yok
Türkiye’nin mobilya üretimindeki çeşitlilik üstünlüğüne dikkat çeken Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Dünyada mermer, cam, ağaç, tekstil, deri, metal ve plastik gibi her türlü mobilyayı üretebilen 4 ülkeden biriyiz.” dedi. Sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm ve Yeşil Ekonomi Endeksi’nin, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü daha da artıracağı vurgulandı. Alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF), 27-31 Ocak 2026'da Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenlenecek. Bu yılki teması "sürdürülebilirlik" olarak belirlenen fuar ile MOSFED tarafından sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmak ve sektörün geleceğine ışık tutmak amacıyla İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) işbirliğiyle hazırlanan "Mobilya Sektöründeki Firmalar Üzerine Yeşil Ekonomi Endeksi Oluşturulması ve Ölçülmesi Raporu"nun tanıtımı amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Ahmet Güleç, mobilya sektörünün Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldığını kaydederek, 45 bin mobilya üreticisinin Türkiye imalat sektöründen yüzde 10 pay aldığını söyledi.