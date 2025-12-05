Türkiye ile beraber 3 ülke üretebiliyor: Bunu yapabilen başka ülke yok

İyi bir mobilya üreticisi olması ve güçlü tedarik yapısı bulunmasının Türkiye'yi küresel anlamda öne çıkarttığını dile getiren Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mobilyayı üretebiliyoruz ve tasarlayabiliyoruz. 2000'li yılların başından itibaren gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve teşkilatlı çalışmalarımız sayesinde küresel mobilya pazarında yüzde 0,5 olan payımız yüzde 2'ye yükseldi. Türkiye artık bir mobilya üretim ve tasarım ülkesi. Dünyanın kabul ve takip ettiği bir ülke pozisyonundayız. Türkiye mobilya sektörünün en önemli özelliklerinden biri her türlü mobilyayı üretebilmesi. Dünyada mermer, cam, ağaç, tekstil, deri, metal ve plastik gibi her türlü mobilyayı üretebilen 4 ülkeden biriyiz." Güleç, Türkiye'nin ABD, Çin ve İtalya ile birlikte tüm mobilya kategorilerinde üretim yapıp dünyaya satabilen bir konumda olduğunu kaydederek, "Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı da alanında dünyanın ilk 3 fuarı arasında. İki fuar merkezini ve İstanbul'un tüm alanlarını bir festivale dönüştüren tek alan. Diğer sektörlere örnek olacak bir fuarız." diye konuştu.