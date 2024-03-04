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Siyaset İP'li Zorlu'dan Özgür Özel'in 'Türkiye ittifakı' çağrısına ret!
Siyaset

İP'li Zorlu'dan Özgür Özel'in 'Türkiye ittifakı' çağrısına ret!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 19:50:00 -
İP'li Zorlu'dan Özgür Özel'in 'Türkiye ittifakı' çağrısına ret!

Terör sözcüsü DEM'in seçim ortağı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilk ret İP Sözcüsü Kürşat Zorlu'dan gelldi.

"Bedelli askerlik" çıkışıyla terör sözcüleriyle ittifakına gelen tepkileri dindiremeyen Özgür Özel, Lüleburgaz'daki konuşmasında Türkiye İttifakı çağrısı yaptı.

Özel, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek amacıyla topyekün birleşen muhalefet partilerine seslendi.

Özel, "Bu seçimde bütün Türkiye'den, Cumhur İttifakı'nın karşısına bir büyük ittifakı dikmesini bekliyoruz. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır... Bu ittifakın içinde sosyal demokratlar var. Bu ittifakın içinde muhafazakar demokratlar var, milliyetçi demokratlar var. Geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz ittifak ortaklarımızın kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin. İtirazları saray düzeninedir, itirazları sömürüyedir, itirazları yolsuzluğadır" dedi.

İlk ret İP'ten!

İP Sözcüsü Kürşat Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasının sonunda Özel'in "Türkiye İttifakı" çıkışı sorulan İP'li Zorlu, "Böyle bir ittifak mı var? Doğrusu ben duymadım ama bizim ittifakımız milletimizle. Biz, kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz. Her kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek seçimlerin en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz" cevabını verdi.

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