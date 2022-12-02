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Siyaset İP'li Yavuz Ağıralioğlu'na nabız ölçtüren Meral Akşener: Aday konuşmayın, sabredin!
Siyaset

İP'li Yavuz Ağıralioğlu'na nabız ölçtüren Meral Akşener: Aday konuşmayın, sabredin!

Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamamasından endişe ediyoruz." demesinden sonra başlayan gerilimden sonra araya giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partililerine, "Aday konuşmayın, sabırlı olun" talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 20:24:00 - 2022-12-02 22:02:18
İP'li Yavuz Ağıralioğlu'na nabız ölçtüren Meral Akşener: Aday konuşmayın, sabredin!

 Yeniakit.com.tr 

Ankara'da partisinin başkanlık divanı, milletvekilleri ve başdanışmanlarıyla buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söyleyemediklerini söylettirdiği Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kemal Kılıçdaroğlu" çıkışından sonra başlayan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu. Cumhuriyet'in haberine göre Akşener partililerine, "Aday konuşmayın, sabırlı olun" talimatı verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurmaylarına yönelik uyarısında, "Aday, 6’lı masada konuşulmadı" dedi.

Tavırlarının “Aday kim olsun, kim olmasın” şeklinde olmadığının altını çizen Akşener, “Şu olsun, bu olmasın değil; kazanacak aday olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gelecek tepkilere de ön alan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin hiçbir imada bulunmadığını öne sürerek, şöyle devam etti:

Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığı adaylığının c’si ile ilgili yaptığı bir açıklama yok.

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