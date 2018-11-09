'İP'li vekil kendini mi anlatıyor?'

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Çıray'ın paylaşımı sonrası sosyal mecralarda çarpıcı yorumlar yapıldı.

'Bu ülkede namuslular namussuzlar, şerefliler şerefsizler...'

İP'li Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Bu ülkede sağcı solcu, Türk Kürt, Alevi Sünni, dindar ateist ayrımı yoktur, yapaydır. Bu ülkede namuslular namussuzlar, şerefliler şerefsizler, vatanseverler oportünist ikiyüzlüler ayrımı vardır, gerçektir.' ifadelerini kullandı.

CHP ve HDP ile ittifak

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Cumhur ittifakı'na karşı muhalefet partileri birleşerek 'Millet İttifakı'nı kurmuştu. HDP görünen yüzde olmasa da arka tarafta millet ittifakını destekledi. Şimdi ise 2019 yerel seçimler yaklaşırken Çıray'ın mensubu olduğu İYİ Parti'nin CHP ve HDP ile ittifak yapacağı iddiaları güçleniyor.

'Çıray kendilerini mi anlatıyor?'

Çıray'ın paylaşımı sonrası sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı. Çıray'ın paylaşımında 'Namussuzlar, şerefsizler...' diyerek AK Partilileri kast ettiğini belirten sosyal medya kullanıcıları, İYİ Parti'nin kimlerle ittifak halinde olduğunu, ülkeye yapılacak projelere kimlerin karşı çıktığını ve kimin vatansever olduğunu herkesin gördüğünü belirterek 'İYİ Partili vekil attığı tweetle kendilerini mi anlatıyor?' yorumlarını yaptı.

