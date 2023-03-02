İP'li Türkkan ile CHP'li Başarır hakkında karar verildi!
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletveli Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıkları, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda görüşüldü.
Komisyon, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verdi.
Karma Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, komisyon kararıyla ilgili şunları söyledi:
İki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin raporu Genel Kurul'a sunacağız. CHP'li Mahir Başarır karma komisyona savunma yapmadı. İYİ Partili Türkkan ise yazılı savunmasını sunmuştu sözlü savunma yapmadı.
Şehit bacısına küfür, mahkeme salonuna baskın!
İP'li Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, şehit bacısına küfretmişti.
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CHP'li Başarır da hakkındaki yargılamanın sürdüğü Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ni basarak duruşma hakimlerine hakaret etmişti. Başarır hakkında, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından fezleke hazırlandı.