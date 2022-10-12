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Siyaset İP'li Poyraz böyle alay etti! "Herkes Akşener'in 28 Şubat'taki mücadelesinin farkında"
Siyaset

İP'li Poyraz böyle alay etti! "Herkes Akşener'in 28 Şubat'taki mücadelesinin farkında"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, " "AK Parti kadroları da dahil herkes Meral Akşener'in 28 Şubat'ta nasıl bir mücadele verdiğinin farkında." diyerek insanların aklı ile alay etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 23:57:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz TV 100 canlı yayınında konuştu.

İP'li Poyraz, 28 Şubat döneminin İçişleri Bakanı Meral Akşener'e ilişkin kullandığı ifadelerle, insanların aklı ile alay etti.

Poyraz, "AK Parti kadroları da dahil herkes Meral Akşener'in 28 Şubat'ta nasıl bir mücadele verdiğinin farkında." dedi.

Meral Akşener, Birand'a bunları anlatmıştı!

Meral Akşener, Mehmet Ali Birand'a konuk olduğu bir canlı yayında, 28 Şubat'ın MGK kararlarına imza attığını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Orada katılanlardan birisi olarak MGK kararlarına gönülden inanıyorum. O kararlar uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de yürekten inanıyorum.

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