İP'li milletvekilinden PKK yandaşı siteye ziyaret! Yere göğe sığdıramadı
İP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, terör örgütü PKK'nın yandaşı t24'ü ziyaret etti. İP'li Çelik, PKK yandaşı siteye övgüler yağdırdı.
İP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Bahar Kalkanı Harekâtı'na karşı çıkan, PKK'lı teröristler için "Sigara izmaritlerini bile yere atmıyorlar." ifadesini kullanarak güzelleme yapan Hasan Cemal'e, terör örgütü PKK'ya içi titreyen Gökçer Tahincioğlu'na köşe yazdıran t24'e ziyarette bulundu.
Milliyeti geçinen İP'li milletvekili, terör sevici PKK yandaşı siteyi yere göğe sığdıramadı.
Çelik, ziyaretinde t24'ün "objektif, ilkeli, güvenilir ve dürüst yayıncılığı ile takdir topladığını" iddia etti.
İP'li vekil, terör sevici t24'ün "bu süreçte Türkiye'de internet gazeteciliğinin parlayan yıldızı olarak kitlelerin güvenini kazandığını ayrıca bağımsız gazeteciliğin öncülerinden olduğunu" ileri sürmeye kalktı.
İP'li Çelik, ayrıca terör sevici siteye emeği geçenleri de kutladı.