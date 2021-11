İP’li isim geldi, saldırgana gün doğdu! Ekremin peşkeşinin faturası vatandaşa

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. Görüntülerin cep telefonları ile kaydedilmesinin ardından metrodaki olay Türkiye gündemine oturdu.

İBB'ye bağlı metroda bu tarz saldırıların yaşanması, metrolardaki can güvenliğinin de sorgulanmasına neden oldu. Vatandaşlar, girişinde güvenlik görevlileri ve X-Ray cihazlarının bulunduğu metrolara bıçaklı ve silahlı kişilerin nasıl girebildiğini sorgulamaya başlarken, Ekrem İmamoğlu’nun peşkeşiyle ‘GÜVENİST AŞ’nin başına getirilen İP’in kurucularından Ahmet Can Buğday'ın verdikleri güvenlik hizmetini köpürterek övdüğü ortaya çıktı.

İP'li isim internet sitesinde övünmüş

İstanbul'da metroları kullanan milyonlarca vatandaş, can güvenliğinden endişe duyarak durumu sorgularken, Ekrem İmamoğlu’nun peşkeşiyle CHP'li İBB'ye bağlı İSTGUVEN AŞ.'nin Genel Müdürü olan İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden Ahmet Can Buğday'ın metrolardaki güvenlik ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İBB'deki İP'li müdür Ahmet Can Boğday’ın söz İSTGÜVEN’in internet sitesinde verdikleri güvenlik hizmetini överek, "İSTGÜVEN AŞ olarak Kadim şehrimiz İstanbul’un 1.300 farklı noktasında 10 bin kişilik ekibimizle İstanbullu vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine katkı sağlamak için 7/24 görev yapmaktayız. Amacımız görev yaptığımız alanlarda İstanbullu vatandaşlarımız ve İstanbul’a gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz için güvenlik-kolaylıklar dengesini ön planda tutarak güler yüzlü bir şekilde hizmet vermektir. Bu hizmeti verirken en önemli zenginliğimizin ekip arkadaşlarımız olduğunun da farkındayız. Üzerimizde taşıdığımız İBB ve İSTGÜVEN AŞ logolarına yakışır bir şekilde yüksek kalitede güvenlik hizmeti üretebilmek için tüm çalışanlarımız için gerekli olan eğitim ve gelişimi de çok önemsiyoruz. Güvenli yaşam alanları ve huzurlu bir şehir oluşturmak amacıyla çıktığımız bu yolda yaptığımız işin hassasiyetinin ve ciddiyetinin farkındayız." İfadelerini kullandığı öğrenildi.

İşe alım sürecinde İP zorunluluğu

Öte yandan yaşanan bu skandallar İBB'de işe alım sürecini bir kez daha akıllara getirdi. CHP'nin İBB'de göreve gelmesinin ardından belediyede bir işçi kıyımına gidilmiş, yandaşlar ise kovulan kişilerin yerine işe alınmıştı. Yeni kişilere ise işe alım için İYİ Parti'ye üye olup, propaganda çalışmalarına katılma zorunluluğu getirildiği basına yansımıştı. İşte çıkarılan işçiler, İyi Partililerin kendilerine “Partiye üye olun, çalışmalara katılın. Size referans olalım, İBB’de işe sokalım” şeklinde teklifte bulunduğunu iddia etmişti.

‘Güvenlik AŞ’de iş’

İstanbul Güvenlik AŞ’de çalışırken işten çıkartılan işçilerden Mehmet Akgül, kendisinin torpille değil İŞKUR üzerinden göreve başladığını vurgularken, kendisi gibi İŞKUR’dan gelen diğer işçilerin de çıkartıldığını belirtmişti. Kendilerine aradan geçen sürede bir mazeret sunulmadığını söyleyen Akgül, İYİ Parti’den üyelik teklifi aldıklarını anlatarak, karşılığında İBB’de alımların sürdüğü İstanbul Güvenlik AŞ’de işe gireceklerini ifade etmişti.