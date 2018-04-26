İP'li Halaçoğlu'ndan ortak aday çıkışı: Derin devlet bize baskı yapıyor

Yusuf Halaçoğlu'nun mesajı şu şekilde, "Herkes şunu iyi bilsin ki,biz bir takım oyunlara gelmek için bu yola çıkmadık.Bu tuzaklara düşmeyiz. Hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz. Çatı ittifakı yok diyoruz ama akıl almaz yerlerden baskı geliyor.Buna izin vermeyeceğiz.Meral hanımdan vazgeçmeyeceğiz."dedi.