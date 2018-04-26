İP'li Halaçoğlu'ndan ortak aday çıkışı: Derin devlet bize baskı yapıyor
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meral Akşener'in adaylığıyla ilgili Twitter'dan mesaj paylaştı. Halaçoğlu "Hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz." diyerek Meral Akşener'den vazgeçmeyeceklerini söyledi.26 Nisan 2018 Perşembe 18:46
Yusuf Halaçoğlu'nun mesajı şu şekilde, "Herkes şunu iyi bilsin ki,biz bir takım oyunlara gelmek için bu yola çıkmadık.Bu tuzaklara düşmeyiz. Hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz. Çatı ittifakı yok diyoruz ama akıl almaz yerlerden baskı geliyor.Buna izin vermeyeceğiz.Meral hanımdan vazgeçmeyeceğiz."dedi.
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