İP'li Fakıbaba utanmadı, sıkılmadı böylece anlattı! "İstifa etmeden önce anket yaptırdık"

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AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba, Halk TV canlı yayınında konuştu.

İP'li Fakıbaba istifa sürecini anlattığı konuşmasında, AK Parti'den ayrılmadan önce İP'e kendisi için anket yaptırdığını anlattı.

Fakıbaba programın ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener'e, 'Ahmet Fakıbaba'nın siyasi etkinliği nedir diye bir anket yaptırırsanız mutlu olurum' dedim. Ertesi günü yurt dışına gittim ve 12 gün kaldım.

Yurt dışından döndükten 5-6 gün sonra anket neticelerinin çok olumlu olduğunu öğrendim. Halka 'Ahmet Fakıbaba AK Parti'den ayrıldığında İYİ Parti'den ona oy verir misiniz?' diye sorulmuş. 'Veririz' sonucu çıkmış. Zaten anketlerde böyle bir sonuç çıktıktan sonra sabaha istifa ettim.