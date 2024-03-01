İP'li Erhan Usta'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisinin “özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler”, İYİ Partinin “göçmen nüfus artışı”, DEM Partinin “Mahalli İdareler Seçimi” ve CHP’nin “Gazeteciler” ile ilgili grup önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi adına söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, son 23 yılda ortalama nüfus artış hızının yüzde 1’e düştüğünü ifade etti.

İP'li Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenen çiftlere yönelik, "en az 3 çocuk yapın" tavsiyesine destek verdi. İP'li Usta şunları söyledi:

"Nüfusun korunabilmesi için ortalama doğurganlık hızının 2,1 olması lazım ama Türkiye’de bu oran 1,62. Bu nüfus aşağı doğru gidecek. Sayın Erdoğan’ın ‘en az üç çocuk’ söylemini doğru buluyorum."

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