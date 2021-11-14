İP'li Durmuş Yılmaz, dövizdeki çakal operasyonunu itiraf etti: Dolar aynı gün 2 TL düşer!

yeniakit.com.tr

Ayakkabı hadisesiyle laikçiler tarafından hedef alınmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası'na atanan Durmuş Yılmaz, yine nankörlüğünü devam ettirdi. Erdoğan'ın gitmesi ve hükümetin değişmesiyle doların düşeceğini söyleyen Durmuş Yılmaz, Türkiye ekonomisine operasyon çekildiğini adeta itiraf etti.

Faiz lobisine bağımlı bir başkan gelirse 'dolar 2 lira birden düşer' itirafı

Çıkarı bitince muhalif saflarında yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, doların milletin oylarıyla seçilen iktidardan bağımsız, faiz lobisine bağımlı bir başkan gelmesi halinde doların 2 lira birden düşeceğini söyledi.

Ekonomiye operasyon çekildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini destekleyen açıklamalarda bulunan Durmuş Yılmaz, dolarda suni bir yükseliş olduğunu itiraf etti ve "Merkez Bankasına piyasaya güven veren, iktidardan bağımsız bir başkan gelirse dolar hemen aynı gün 2 lira birden düşer. Sonra da yönünü aşağı çevirir." ifadesinde bulundu.

Faiz lobisinin sözcülüğünü yaptı: Hükümet faizleri arttırmak zorunda kalacak

"Benim kafamda bu tarife uygun 3 kişi var. Tabi bunun için seçimin olması, hükümetin değişmesi ve iktidara bizim gibi Merkez Bankası bağımsızlığını şart gören bir partinin gelmesi gerekiyor." diyen Durmuş Yılmaz, artan enflasyon nedeniyle hayat pahalılığının dayanılmaz bir hal alacağını söyledi.

Hükümetin faiz lobisine direnmesine karşı çıkan ve adeta faiz lobisinin sözcülüğünü üstlenen Durmuş Yılmaz, "Hükümet bu noktadan sonra U dönüşü yapıp faizleri artması gerekenden de fazla artırmak zorunda kalacak, hükümete güvenip ithal ikameci yatırım yapanların yatırımları çöp olacak." şeklinde konuştu.