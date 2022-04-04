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Siyaset İP'li Akşener'e 'makul dil kullanıyoruz' tepkisi! 'Şehit bacısına küfretmek mi makul?'
Siyaset

İP'li Akşener'e 'makul dil kullanıyoruz' tepkisi! 'Şehit bacısına küfretmek mi makul?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Biz makul dil kullanan, makul siyaset yapan bir partiyiz." ifadelerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfretmesini hatırlatarak "Bu makul mü?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 23:35:00 - 2022-04-04 23:59:07
İP'li Akşener'e 'makul dil kullanıyoruz' tepkisi! 'Şehit bacısına küfretmek mi makul?'

 Yeniakit.com.tr 

İP Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz makul dil kullanan, makul siyaset yapan bir partiyiz." dedi.

İP'li Akşener'in sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfretmesini hatırlattı.

'Sizin diliniz zehirli bir dil'

"Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfretmesi mi makul?" diye soran Özalan, şöyle devam etti:

Lütfü Türkkan'ı koruyup kollamanızı eleştirenlere küfretmeniz mi makul? Sizin diliniz zehirli bir dil.

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