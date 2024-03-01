İP'li Akşener'den CHP'ye 'jest' cevabı: Midem bulanıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Jest bekliyoruz" sözlerine cevap verdi.

Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Tek tek esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla da sohbet edip, fotoğraf çekindi.

Aklı İmamoğlu'nun adaylığında kalmış!

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir’de belediye başkan adaylığı konusunda 'İYİ Parti’den bir jest bekliyoruz' sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik."

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