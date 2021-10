İP'li Akşener önce yüce Kur'an'dan ayet-i kerime okudu! Sonra gaylerin önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni vaat etti

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıldönümü Haliç Kongre Merkezi'nde kutlandı. İP Genel Başkanı Meral Akşener açılış konuşmasında partililere seslendi.

'Ömer'in yolundan ayrılmayacağız'

Terör sevici HDP'nin desteği ile TBMM'ye giren İYİ Parti'nin Hz. Ömer'in yolunda olduğunu iddia eden Akşener, "Biz geldiğimizde, bizden öncekiler gibi olamayız, olmayacağız. Kimse merak etmesin. Hazreti Ömer’in; 'Dicle’nin kenarında, bir koyunu kurt aşırsa, adli ilahi benden sorar diye, çok korkuyorum' hitabına, siyaseten değil, ahlaken bağlı kalacak; Ömer’in Adaleti’ni, hep hatırımızda tutacağız. Ve söz olsun; İYİ Parti iktidarında, Ömer’in yolundan, asla ayrılmayacağız!" dedi.

Önce Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerime okudu

Konuşmasında 'adalet' vurgusu yapan Meral Akşener, önce yüce Kur'an'dan ayet-i kerime paylaştı:

"Kur’an-ı Kerim’de de buyurulan; 'Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin', adli ilahi hitabını da, manevi dünyamızda, hep canlı tutacak; rövanş hissine kapılmayacağız. Toplumumuzun her kesiminin, her insanımızın avukatı; kendimizin ise savcısı olacağız. Önce biz, sonra ben diyeceğiz. Ve hep birlikte mutlulukla göreceğiz ki; Adaleti tesis edince, hak yerine gelince, herkes kendini güvende hissedince; her şey, düzelmeye başlayacak. Ve Türkiye iyileşecek!"

Sonra gaylerin önünü açan sözleşmeyi vaat etti!

Yüce Kur'an'dan ayet nakleden İP'li Akşener, konuşmasının devamında eşcinsel sapıklığı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirileceğini vaat etti:

"İstanbul Sözleşmesi’ni, amasız fakatsız, hayata geçireceğiz. Kadınların fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak, baskı, şiddet ve işkence görmesini, görmezden gelmeyeceğiz. Öldürülen her kadın, devletin sorumluluğundaydı. İktidardakiler, onlara sahip çıkmadı. Ama bizimle birlikte, kadınlar artık sahipsiz kalmayacak. İyi Parti iktidarında kadın, iş gücüne daha fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği değeri görecek. Ev kadınları için de, projeler ortaya koyacağız. Kadın kooperatiflerimiz ile birlikte; onların ülkemizin kalkınmasında, nasıl bir itici güç olduklarını herkes görecek. Daha hür ve adil Türkiye, ancak kadınların çabasıyla mümkündür. Bir kadın olarak söylüyorum ki; bu ülkeyi kadınlarla el ele verip, yeniden ayağa kaldıracağız."

İşte Akşener'in savunduğu çevre!