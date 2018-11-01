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İpleri gerecek hamle! Rusya ABD'nin yanı başında üs kuruyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin INF'den ayrılma kararının ardından Rusya'nın, ABD'nin yanı başında olan Küba'da askeri üs kuracağı öğrenildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:16
İpleri gerecek hamle! Rusya ABD'nin yanı başında üs kuruyor

Rusya, ABD'nin orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekilmesinin ardından Küba'da yeni bir askeri üs kurabileceğini açıkladı.

Rusya Parlamentosu'ndaki Savunma Komitesi'nden General Vladimir Shamanov, ABD Başkanı Donald Trump'ın soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya'nın ciddi bir şekilde Küba'da askeri üs kurmayı düşündüğünü açıkladı.

"Küba'nın onayını almanız gerekir"

Rus Interfax Haber Ajansı'na konuşan Shamanov, "Küba'daki askeri varlığımızı güçlendirmek için öncelikle Küba hükümetinin onayını almamız gerekir. Neticede bu soru, askeri olmaktan çok siyasi bir sorudur. ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesine karşılık alınacak tedbirleri konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Newsweek dergisinin aktardığına göre Rus senatör Alexe Pushkov Tass Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ABD'nin dünyayı bir diğer Küba füze krizine sürüklediğini söyledi.

Putin'den ziyaret

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, 2 Kasım'da Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile Moskova'da bir araya gelecek.

Trump'ın INF kararı

ABD Başkanı Trump ekim ayında Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya dönük atılmış en önemli adımlardan biri olarak gösterilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamıştı.

Rusya ise karara sert tepki göstermiş Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin 'çok tehlikeli bir adım olacağını' söylemişti.

INF Anlaşması 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Başkanı Mikhail Gorbaçov arasında imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:16
  1. Rusya
  2. ABD
  3. INF

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