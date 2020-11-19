  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İP'ler kopuyor! Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
Siyaset

İP'ler kopuyor! Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İP'te kazan kaynıyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, parti içinde yaşanan krizlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, partinin "ideolojisi belli olmayan"lar tarafından kuşatıldığını belirterek "Anayasamızda yer alan başlangıç maddelerinin de değiştirilebileceğini söyleyenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:52:00 -
İP'ler kopuyor! Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

İYİ Parti içinde yaşanan krizlere değindiği bir yazı kaleme alan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, Meral Akşener yönetimine ve partililere tepki gösterdi. Yenişafak'ta yer alan habere göre "Evet ben de rahatsızım" başlıklı yazıda Yücel, partinin "ideolojik mensubiyeti" ve "siyasi meşrebi" belli olmayanlar tarafından kuşatıldığını söyledi.

"Ümit Özdağ alelacele operasyonla partiden ihraç edildi"

Yücel yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkında isnat bulunan ve inceleme başlatılan İstanbul İl Başkanı 'en azından bu inceleme bitene kadar' görevden ayrılmayıp, isnatta bulunan Türk milliyetçisi Ümit Özdağ alelacele bir operasyonla partiden ihraç ediliyorsa, 2019 kongresinde 110-150 rezaletini üstlenen, 20 Eylül 2020 kongresinde yapılanları da '3-5 il başkanının acemice işleri' olarak nitelendiren bir genel başkan yardımcısı hakkında disiplin işlemi yapılmıyorsa, bir Türk vatandaşı olarak gerçekten çok rahatsızım.

Ülkücülerin emeği ve alın teriyle kurulan partimizde bugün ideolojik mensubiyeti ve siyasi meşrebi bizce malum olmayanların kuşatmasından rahatsızım. Anayasamızda yer alan başlangıç maddelerinin de değiştirilebileceğini söyleyenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım. Bu rahatsızlıklarımın tanımı "Psikiyatrik vaka" veya "Operasyoncu" ise evet ben onlardanım. Biliyorum ki; partimizin kurucuları arasında benim gibi olanların sayısı hiç de az değil."

İYİ Parti içinde önce 'oy verilmeyecekler' listesi, ardından Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener'in "Partiye operasyon yapılıyor" sözleriyle başlayan tartışmalar istifa ve ihraçla sonuçlanmıştı. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiden ihraç edilmiş, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü
Medya

Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü

Ahlak dışı yaşam biçimleriyle magazin medyası tarafından ‘ünlü’ etiketi yapıştırılarak topluma rol model olarak sunulan isimler artık birbir..
Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...
Gündem

Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Tür..
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay