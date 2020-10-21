İP'ler gerilince hedef şaşırtmaya çalıştı: Akşener'in görüştüğü devlet görevlileri...

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu söylemesi gündeme bomba gibi düştü. Özdağ’ın bu sözleri, İYİ Parti’de gerilen ipleri iyice gerdi. İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, Kavuncu’yu savunurken iddiaların üstünü kapatmak amacıyla hedef şaşırtmaya çalıştı.

Habertürk ekranlarında ‘Kübra Par’la Açık ve Net’ programında konuşan İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu Buğra Kavuncu hakkında Ümit Özdağ'ın ortaya attığı FETÖ iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İYİ Partililer birbirine girdi

Ümit Özdağ’ın İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddialarını eleştiren Dervişoğlu, Özdağ'ın söylemlerini kendi çıkarları amacıyla yaptığını söyledi.

Genel Başkan Meral Akşener’i, Buğra Kavuncu’yla ilgili uyardığını ve Akşener’in de kendisine iki devlet görevlisiyle görüşüp FETÖ’cü olduğuna dair kendilerinde bir kanıt olmadığını söylediğini ifade eden Özdağ’ın açıklamasıyla ilgili de bazı iddialarda bulundu.

Dervişoğlu hedef şaşırtmak istiyor

İYİ Partideki FETÖ krizinin üstünü kapatmak ve gündem değişikliği yapmak amacıyla hedef şaşırtan Dervişoğlu, Akşener’in Buğra Kavuncu hakkında görüştüğü isimlerden birinin aktif görevde olan üst düzey bir güvenlik müsteşarı ve yine şu an görevdeki bir bakanın olduğunu iddia etti.

Dervişoğlu, konuşmasının devamında Meral Akşener’in bu görüşmeleri sırasında kendisinin de yanında olduğunu ifade etti.

İYİ Parti'deki kriz nasıl başladı?

İYİ Parti'de 2. Olağan Kongresi sırasında 'oy verilmeyecekler' liste kriziyle başlayan çatırdamalar büyük bir krize dönüştü. Partililer kendi aralarında söz düellosunda bulunurken durum Whatsapp gruplarına dahi taştı. Listede adı geçenler Genel Merkezi basarak Meral Akşener'le görüşmek istediklerini söyledi. Ancak güvenlik görevlileri ve diğer partililer tarafından tekme tokat dışarı atıldılar. Liste krizini çıkaran isim olduğu iddia edilen Koray Aydın, Meral Akşener tarafından tekrar teşkilat başkanı olarak seçilince olaylar daha fazla büyüdü. 15 kadar milletvekili yayımladıkları bildiriyle partilerinin grup toplantısına katılmayarak bu durumu protesto etti.

Bugün gelinen noktada ise partideki kriz, 'seçilmeyecekler listesinden' çıkıp bambaşka bir hal aldı. Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon programında İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddialarını ortaya atması parti içinden de çıkıp gündemde bomba etkisi meydana getirdi. Ancak İYİ Parti daha önce de FETÖ iddialarıyla gündeme gelen Kavuncu'ya destek verdiklerini açıkladı.

Kavuncu'nun ise Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Şimdi artık gözler İYİ Parti'de...