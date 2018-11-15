0553 313 94 23

İpler gerilecek! Rusya nükleer gemilerle denize indi

Rusya'nın Kuzey filosu, Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemilerle Barents Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi. Tepkilere neden olan tatbikatta çok sayıda Rus askeri görev aldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:57
İpler gerilecek! Rusya nükleer gemilerle denize indi

Rusya Savunma Bakanlığı, Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileriyle Barents Denizi'nde tatbikat yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, kuzey filosuna bağlı Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileriyle Norveç ve Rusya arasında bulunan Barents Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi. Denizaltı savar, nükleer denizaltı, kruvazör gemileri ve nükleer gemiler Büyük Petro ve Büyük Peter isimli gemilerle yapılan tatbikatta senaryoya göre test edildi.

Tatbikatta gerçek torpido füze savunma sistemleri kullanılırken, çok sayıda Rus askeri de tatbikatta görev aldı.

İskandinav ülkeleri büyük tepki gösteriyor

Rusya'nın Kuzey filosunun bölgede yaptığı tatbikatlar İskandinav ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Rusya'nın Kuzey filosu ise bu bölgedeki tatbikatlarını tepkilere aldırış etmeden sürdürüyor. 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 22:57
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Büyük Petro
  3. Rusya
  4. Büyük Peter
  5. Barents Denizi
  6. İskandinav

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kale ve top seçimini para ile belirlemedi! Cezalandırıldı
    1. Kale ve top seçimini para ile..
    2. 110 kız öğrencinin kaçırıldığı okulda..
    3. Kar altında ayrı bir güzel
    4. Gomis'tan Albayrak'a cevap!
    5. Kemalistler bunu da yaptı: M. Kemal..
    6. Theresa May'den istifa açıklaması
    7. Alman bakan yeni başkanı açıkladı!
    8. Sultanahmet Cami'nin son hali..
    9. Beşiktaş'ta mesai erken başladı
    10. S. Arabistan'da sel felaketi: Çok..
    11. Pakistan'dan Suudilere destek: Takdir..
    12. Hastane otoparkına silahlı saldırı..
    13. Murat Göğebakan’ın kuzeni, annesini..
    14. İpler gerilecek! Rusya nükleer..
    15. Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama!
    16. Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim..
    17. Kuyumcu süsü veren tefecilere operasyon
    18. Alman ordusunun hali içler acısı!
    19. Bu habere dikkat! Enerji içecekleri..
    20. Türkiye’nin çekildiği zirve başarısız..
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık