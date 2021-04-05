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Yerel İpini koparıp trafiği birbirine kattı
Yerel

İpini koparıp trafiği birbirine kattı

Bursa’da ipini koparan boğa trafiği birbirine kattı. Boğa yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçarken o anlar ise amatör kameraya an be an yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 11:25:00 -

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ahırdan kaçan boğa trafiğe çıktı. Trafiğe çıkan boğa sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte yaklaşık 10 kilometre giden boğanın görüntüsü, başka sürücünün amatör kamerasına anbean yansıdı.

Aracını yolun kenarına çeken bir sürücü, boğanın önüne geçerek karayolunun dışına çıkmasını sağladı.

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