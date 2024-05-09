  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İP’inden SP’sine, Prof’una.. Türkiye’ye özgü skandallar!
Gündem

İP’inden SP’sine, Prof’una.. Türkiye’ye özgü skandallar!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 10:47:00 -
İP’inden SP’sine, Prof’una.. Türkiye’ye özgü skandallar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "İP’inden SP’sine, Prof’una.. Türkiye’ye özgü skandallar!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İyi Parti grup toplantısında, Müsavat Dervişoğlu ilk defa genel başkan olarak konuşma yaptı.

Ne dedi?

Hiçbir şey..

Şu cümle Müsavat beyin:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“’Yeni Anayasa’ demek abesle iştigaldir ve ancak ‘Ekmek bulamıyorsanız Anayasa yiyin’ demektir. Hukuk Devletinden anladıkları, darbeciler kadardır. Adil yargılamadan, eşitlikten, hak ve hürriyetlerden anladıkları ise 12 Eylülcüler kadardır. Bugünün sözde sivilleri, dünün cuntasına özenir hale geldiği için millet bitap düşmüştür.”

Hem 12 Eylülcüleri darbeci olarak kabul ediyor. Hem de o 12 Eylülcülerin anayasasının değiştirilmesinin istenmesini abesle iştigal olarak yorumluyor. Ve bu ikisini, aynı cümle içinde yapıyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Yeniden Refah’ın şovuna Rasim Ozan’dan tokat gibi sözler! "Berat Albayrak’ın sözünü hatırlamamak mümkün mü… …"
Yeniden Refah’ın şovuna Rasim Ozan’dan tokat gibi sözler! “Berat Albayrak’ın sözünü hatırlamamak mümkün mü… …”

Siyaset

Yeniden Refah’ın şovuna Rasim Ozan’dan tokat gibi sözler! “Berat Albayrak’ın sözünü hatırlamamak mümkün mü… …”

Yeniden Refahlılar resmen tiyatro oynuyor! Şimdi de bu çıktı! Fatih Erbakan, bakalım bu işe ne diyecek?
Yeniden Refahlılar resmen tiyatro oynuyor! Şimdi de bu çıktı! Fatih Erbakan, bakalım bu işe ne diyecek?

Medya

Yeniden Refahlılar resmen tiyatro oynuyor! Şimdi de bu çıktı! Fatih Erbakan, bakalım bu işe ne diyecek?

Saadet Partisi ve Yeniden Refah’a ibret olsun! Skandal Hamas sözleri… Ekrem siyonist İsrail’e selam çaktı
Saadet Partisi ve Yeniden Refah’a ibret olsun! Skandal Hamas sözleri… Ekrem siyonist İsrail’e selam çaktı

Gündem

Saadet Partisi ve Yeniden Refah’a ibret olsun! Skandal Hamas sözleri… Ekrem siyonist İsrail’e selam çaktı

{relation id:1848365 slug:'yeniden-refahin-sovuna-rasim-ozandan-tokat-gibi-sozler-berat-albayrakin-sozunu-hatirlamamak-mumkun-mu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23