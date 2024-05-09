İP’inden SP’sine, Prof’una.. Türkiye’ye özgü skandallar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İyi Parti grup toplantısında, Müsavat Dervişoğlu ilk defa genel başkan olarak konuşma yaptı.

Ne dedi?

Hiçbir şey..

Şu cümle Müsavat beyin:

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“’Yeni Anayasa’ demek abesle iştigaldir ve ancak ‘Ekmek bulamıyorsanız Anayasa yiyin’ demektir. Hukuk Devletinden anladıkları, darbeciler kadardır. Adil yargılamadan, eşitlikten, hak ve hürriyetlerden anladıkları ise 12 Eylülcüler kadardır. Bugünün sözde sivilleri, dünün cuntasına özenir hale geldiği için millet bitap düşmüştür.”

Hem 12 Eylülcüleri darbeci olarak kabul ediyor. Hem de o 12 Eylülcülerin anayasasının değiştirilmesinin istenmesini abesle iştigal olarak yorumluyor. Ve bu ikisini, aynı cümle içinde yapıyor..

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