İP’in yazısı turası belli değil

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, sığınmacı tartışması, oylarındaki düşüş iddiası, İyi Parti, 6’lı masa, Cumhur İttifakı ve ekonomideki gelişmelere ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulundu. İP’in ucunun kimde olduğunun muğlak olduğunu belirten Aycan, şunları dile getirdi: “İYİ Parti karmakarışık bir parti. En az dört farklı grup var. Sadece MHP’den ayrılanlardan oluşmuyor. Eski Anap, Doğru Yol çizgisindeki insanlar ve CHP’den ayrılan siyasiler var. Birtakım cemaatlerin olduğu bir parti. Çok şişirdiler ama Akşener bu rakamlara ulaşamadı. Şu an milliyetçi söylemden de uzak. Hatta milliyetçi kadroları tasfiye ettiklerini de biliyoruz. Yazısı turası belli değil. Hiçbir ilkesi olmayan bir parti olarak görüyorum.”

“6’lı masa devriliyor”

6’lı masayı da değerlendiren Aycan, “6 parti ve bir de HDP var. Esas omurga da HDP. Zaten birbirlerine benzemeyen her partinin kendi içerisinde benzemezlikleri var. 6’lı masa aslında bir proje. Tek emelleri Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak. 2023 Haziran seçimlerine doğru 6’lı masada ayrışmalar olacağını düşünüyorum” dedi.

MHP hep tahminleri yanılttı

Aycan, Cumhur İttifakı ve oylarıyla ilgili ise şunları söyledi: “Bunu hem Erdoğan hem de Bahçeli her fırsatta belirtiyorlar. Bizim hedeflerimiz sadece 2023 değil, 2053, 2071’i de önümüze koyuyoruz. Cumhur İttifakı milletin ittifakıdır. Her seçim öncesi sözde araştırma şirketleri MHP oylarında düşüş olduğunu söylüyorlar. Bu tahminler hiç tutmadı, hep yanıldılar. MHP olarak sahadayız.”

Kaos çıkarma kimseye yaramaz

Sığınmacı ve ekonomik sıkıntılara da değinen Sefer Aycan, şöyle devam etti: “11 yıllık bir hikaye. Ama şimdi birileri bu durumları iç malzeme yapıyor. Tabii ki uzun vadede kendi ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Ama biz kapı dışı edelim, atalım şeklindeki yaklaşımları, huzuru kaçırarak, kaos çıkarma, karmaşa oluşturacak yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Diğer yandan, ekonomik tablo sadece Türkiye’nin sorunu değil. Tüm dünyanın sorunu. Bu zamana kadar enflasyon olmayan ülkelerde bile enflasyon çıkıyor. İnşallah bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Ülke bizim, bizim başka gidecek yerimiz yok. Bu ülkeyi karıştırarak, sıkıntıya sokarak, kimse yarar sağlayamaz. Onun için daha çok birlik ve beraberliğimizi sağlayarak, dik duruşumuzu artırmamız lazım.”