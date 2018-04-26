İP'in ucunu kaçırdılar! "Türkiye'yi ilk defa Türkler yönetecek"

İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurmasının ve seçimlere katılmasının ardından gözler seçimlerdeki iddiasına çevrildi.

İYİ Parti yanlısı Yeniçağ'ın haberine göre, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti'nin hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, hem de milletvekilli seçiminde istediğini alacağını ifade etti. Halaçoğlu, "Meral Akşener Cumhurbaşkanı seçilip, İYİ parti iktidara geldiği zaman Atatürk'ten sonra ilk defa Türkiye'yi Türkler yönetecek. Bunun nedeni ise İYİ Parti'nin herhangi bir küresel güce bağımlı olmadan tamamen bağımsız olarak iktidara gelmesi olacak. Zaten yaşanan korku ayrıca halkın gösterdiği ilgi de bundan. Türk milleti İYİ Parti'nin hiçbir güce bağımlı olmadığını, bağımsız bir parti olduğunu bildiği için ilgi gösteriyor ve oy verecek" dedi. Halaçoğlu, şöyle konuştu: "Kimin ismi ortaya atılırsa atılsın Akşener tek başına aday olarak bu seçimleri kazanır. İYİ parti tamamen kendi dinamikleriyle, Türk milletinden aldığı güç ile iktidara geliyor. İYİ Parti'ye yönelik tartışmalar gereksiz ve boş."