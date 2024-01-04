İpin ucunu iyice kaçırdı: Hamaney'den 'peygamberlik' iddiası!

İran'ın dini rehberi Ali Hamaney, 'Allah'ın kendisine seslendiğini' iddia etti.

Hamaney, bir grup İranlıya hitap ederken kaydedilen görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Ayetullah Hamaney konuşmasında, "20 Devrim Muhafızları Ordusu generali ile namaz kıldık. Sonra bir merdivene oturduk ve ateşli bir konuşma yaptım. Önceden hazırlanmamıştım. Allah konuşuyordu. Dil benim lakin söz Allah'ındı." iddiasında bulundu.

Şia inanışında Ayetullah makamı "en yüce makam" sayılıyor.

84 yaşındaki "Rehber" Ali Hüseyin Hamaney, 1939 yılında, Horasan eyaletinin yönetim merkezi Meşhed'de doğdu.

Hamaney, rejim muhalifleri tarafından İran'ın bölgedeki saldırgan politikalarından ve ülkedeki ekonomik krizden rejim muhalifleri tarafından sorumlu tutuluyor.

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Hamaney'in emrindeki Devrim Muhafızları'nın rolü ise ilk dikkat çekilen yapı olarak tartışılıyor.

SAVEFİ ŞİASI HAMANEY

Şarku'l Avsat yazarı Yusuf Azizi, bir yazısında (Mart 2022) Hamaney hakkında şu ilginç bilgileri paylaşıyor.

Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Hemşehri gazetesinden bir meslektaşım yıllar önce bana, Hamaney'in Ali Şeriati'nin “Ali Şiası Safevi Şiası” adlı kitabında Ali Şiasını övmesini ve Safevi Şiasını eleştirmesini reddettiğini söylemişti. Hamaney, gerçekten de, Safevi Hanedanı'nın İran'da Şiiliği istikrara kavuşturmadaki rolünden övgüyle bahseder.

Safevi Hanedanı'nın, Hameney için komşu ülkelere yönelik yayılmacı emellerinde ve başta 2009, 2017 ve 2019 yıllarında yapılanlar olmak üzere birçok gösteri ve protestoyu kanlı bir şekilde bastırmasında ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum.

"VELAYET-İ FAKİH"

Hamaney, İranlılara, ülkeyi kasıp kavuran ve 1979 yılında çöküşüne yol açan gösteriler karşısında teslim olan Şah gibi olmadığını göstermek istiyor. İran siyaset felsefesiyle ilgilenen bazı uzmanlar, Velayet-i Fakih teorisinin İran İslam Cumhuriyeti anayasasında yer aldığına ve Hamaney tarafından katı bir şekilde uygulandığına inanıyorlar. Velayet-i Fakih, birkaç yüzyıl boyunca hüküm süren zalim Şehinşahlar düzeninin bir devamıdır. Şubat 1979'daki gibi büyük bir halk devrimi bile onun yerine demokratik bir ilke koyulmasını sağlayamadı.

HAMANEY'İN GİZLİ HAYATI"

Sürgündeki İranlı yönetmen Muhsin Mahmelbaf imzalı “Hamaney'in Gizli Hayatı” adlı belgesel filminde Hamaney'in yaşadığı lüks hayat anlatılıyor. Filme göre Hamaney İran basınında anlatılanların aksine en güzel yiyecekleri yiyor, atlar ve değerli taşlarla süslenmiş her türlü yüzükler için milyonlar harcıyor ve insanlar karşısında ruhani bir havaya bürünmek için çilekeş ve alçakgönüllü gösteriliyor.

SARIKLI SAKALLI YENİ ŞAH: HAMANEY

Yönetmen Mahmelbaf, belgeselde şunları söylüyor:

Velayet-i Fakih, sıradan olmayan bir farkla Şah yönetiminden başka bir şey değil. Yani tahttan indirilen Şah için hırsızlık iddiasında bulunurken şimdilerde kendisi yolsuzlukla anılmaya başladı. Yeme, içme ve değerli eşya biriktirme, kişisel hobiler ve ailenin, akrabaların ve çevrenin refahı için yapılan harcamalarla mirasçısı olarak tahttan indirilenin peşinden gidiyor.

Kaynak: Time Türk