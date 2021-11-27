İP'in HDP'ye en yakın yetkilisinden şok açıklama!

İP'in HDP'ye en yakın yetkilisi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin Antalya'da düzenlediği "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konusunun görüşüldüğü toplantıda konuştu.

'Onlardan medet umanlarla da iş tutmayız'

Konuşmasında Millet İttifakı'na da değinen Bahadır Erdem, Millet İttifakı'nın yalnızca CHP ve İP'ten oluştuğunu öne sürdü. "Bizim için Türk'ü Kürt'ü yok. Diyarbakır'ı, Konya'sı, Antalya'sı, İstanbul'u yok. 83 milyona hizmet etmek için varız." diyen Erdem, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile mesafeli olduğunu iddia ederek, şöyle devam etti:

"İYİ Parti ilkeler üzerine siyaset yapan bir parti. Bizim tek bir çizgimiz var, teröre 'terör' demeyen, teröriste 'terörist' demeyen, Apo'ya 'terörist' demeyen HDP ile de iş tutmayız. Onlardan medet umanlarla da iş tutmayız."