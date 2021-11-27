  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İP'in HDP'ye en yakın yetkilisinden şok açıklama!
Siyaset

İP'in HDP'ye en yakın yetkilisinden şok açıklama!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, kamuoyunu şok edecek bir çıkış yaparak, "Teröre 'terör' teröriste 'terörist', Apo'ya 'terörist' demeyen HDP ile de iş tutmayız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 20:31:00 - 2021-11-27 20:41:58
İP'in HDP'ye en yakın yetkilisinden şok açıklama!

İP'in HDP'ye en yakın yetkilisi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin Antalya'da düzenlediği "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konusunun görüşüldüğü toplantıda konuştu.

'Onlardan medet umanlarla da iş tutmayız'

Konuşmasında Millet İttifakı'na da değinen Bahadır Erdem, Millet İttifakı'nın yalnızca CHP ve İP'ten oluştuğunu öne sürdü. "Bizim için Türk'ü Kürt'ü yok. Diyarbakır'ı, Konya'sı, Antalya'sı, İstanbul'u yok. 83 milyona hizmet etmek için varız." diyen Erdem, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile mesafeli olduğunu iddia ederek, şöyle devam etti:

"İYİ Parti ilkeler üzerine siyaset yapan bir parti. Bizim tek bir çizgimiz var, teröre 'terör' demeyen, teröriste 'terörist' demeyen, Apo'ya 'terörist' demeyen HDP ile de iş tutmayız. Onlardan medet umanlarla da iş tutmayız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

Geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel'den yeni değerle..
Yemek yemeyen çocuğa nasıl davranalım?
Yaşam

Yemek yemeyen çocuğa nasıl davranalım?

Uzmanlar, yemek yemeyen çocukların ailelerine "Fazla yemek koymayın. Tepeleme dolu bir tabak göz korkutabilir, küçük porsiyonlar hazırlayın ..
İl Sağlık Müdürü İstanbul için tarih verdi
Aktüel

İl Sağlık Müdürü İstanbul için tarih verdi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, birkaç hafta içinde aşı haritasında İstanbul'un da "maviye" döneceğini söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay