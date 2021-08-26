İP’in, FETÖ üyelerinin kanalıyla işi ne? Böyle cila görülmedi

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İYİ Parti günlerdir ittifakın medya ayağına yanaşmaya çalışıyor. Yeniçağ’ın sahibi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, PKK destekçisi gazetelerden CHP’nin medya organlarına kadar tüm yandaş haber siteleri ve TV kanallarını ziyaret ediyor. Son olarak FOX TV’ye ziyaret gerçekleştiren İYİ Partili Ahmet Çelik, kafalarda çok sayıda soru işareti bıraktı.

ABD’li kanalla samimiyet

Milliyetçi geçinen İYİ Parti’nin, ABD menşeli ve provokatif yayınlarıyla bilinen FOX’la yakınlık kurmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ü ziyaret eden İYİ Partili Çelik, ABD sermayeli kanalı da öve öve bitiremedi. AK Parti’yi destekleyen dahil herkesin FOX’u takip ettiği yalanını ortaya atan Çelik, “Gerçekleri halka duyurmak amaçlı habercilik anlayışı ile fark yaratan FOX TV, sadece muhalefetin değil, iktidarın da en çok izlediği bir kanal” dedi. Çelik’in, bugüne dek defalarca yalan haberle gündeme gelen ve özellikle seçim sürecinde, “FOX’tan bir yalan haber daha” başlıklarıyla gündem olan ABD menşeli kanalı, “Gerçekleri ekrana getiriyor” diyerek cilalaması kafaları karıştırdı.

Haber müdürü FETÖ’den tutuklu

FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün’ün, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürüldüğü gün FETÖ’cülerle yoğun irtibatı tespit edilmiş, Bugün Gazetesi Eski Washington temsilcisi Adem Yavuzarslan, Kanaltürk Eski Ankara Temsilcisi Faruk Mercan ve Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile yoğun telefon irtibatında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında FOX Haber Müdürü Ercan Gün, FETÖ’den tutuklandı.

ABD-FETÖ ilişkisi herkesin malumuyken, FOX’un üst düzey ismi de FETÖ’den tutukluyken, İYİ Parti’nin FETÖ’cülerle dolu olan kanalla neden samimiyeti ilerlettiği sorusu gündeme geldi.

Tüm yandaşları geziyor

Ahmet Çelik, birkaç haftadır CHP yandaşı medya organlarını ziyaret ediyor. Diken, Halk TV gibi medya organlarını ziyaret eden Çelik, son olarak da FOX’un ayağına gitti.