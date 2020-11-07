İP’i 'FETÖ' ile germişti! Ümit Özdağ’ın savunması istendi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğuna yönelik açıklama nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’dan, iddialarıyla ilgili savunması istendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki “FETÖ’cü” iddialarının ardından parti teşkilatlarından iletilen Özdağ’ın ihracına yönelik dilekçeleri değerlendirerek, Özdağ’ı Disiplin Kurulu’na sevk etmişti. Bu gelişmenin ardından Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulu’ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplandı ve Özdağ’a ilişkin dosyayı görüştü. Özdağ’dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren kurul, bu kararı Özdağ’a tebliğ etti.